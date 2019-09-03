عائلة الشيخ خليل تناشد عبر وطن الرئيس عباس بالتدخل لإنصافها واتخاذ إجراءات ضد قتلة نجلها

وطن: ناشدت عائلة المغدور محمود الشيخ خليل، الرئيس محمود عباس، بالتدخل لإنصافها، وإيقاع العقاب على المتورطين بقتل نجلها محمود، في كانون الثاني/ يناير 2018 في مخيم بلاطة في مدينة نابلس.

وفي حديث لوطن، قال محمد الشيخ خليل، إن الأشخاص الذين اعتقلهم الأمن، وأبلغ العائلة في حينه بأسمائهم، بأنهم هم المتورطون في جريمة القتل، جرى إطلاق سراحهم لاحقا، وآخرهم المتورط الرئيسي في عملية القتل، والذي أطلق سراحه قبل عيد الأضحى.

وأضاف أنه بعد توجههم لرئيس اللجنة الأمنية اللواء خالد ابو يمن، للاستفسار عن سبب إطلاق سراحهم، قال إن الأمر متعلق بدواع أمنية.

وتعتقد العائلة، وفق الشيخ خليل، أن إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة، قد يكون محاولة للتستر على الجناة، وسط تخوفات من محاولة تسجيل القضية ضد مجهول.

وناشدت العائلة الرئيس عباس باتخاذ إجراءات صارمة ضد القتلة، وتحقيق العدل في هذه القضية.

وفي 29 كانون الثاني 2018، قتل محمود الشيخ خليل (34 عاما)، واصيبت ابنته 6 سنوات، في اطلاق نار وقع بمخيم بلاطة في مدينة نابلس.