103 اعتداء في آب.. هجمات المستوطنين تتواصل

وطن: نفذ المستوطنون 103 اعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، خلال شهر آب/أغسطس 2019، أسفرت عن اصابة 13 مواطنا، بينهم ثلاثة أطفال.

شملت اعتداءات المستوطنين وفقًا لتقرير مركز عبد الله الحوراني، التابع لمنظمة التحرير، تنفيذ 4 عمليات اطلاق نار، ما أدى إلى إصابة أحد حراس الاقصى بجروح، بالإضافة إلى عمليتي دهس أسفرت عن إصابة طفلين بجروح قرب قرية الجبعة جنوب غربي محافظة بيت لحم، وحي راس العامود بمدينة القدس المحتلة.

وأحرق مستوطنون 660 دونما من أراضي المواطنين في قرى: بورين، وبرقة، وعوريف بمحافظة نابلس، وقرية عين سينيا شمال رام الله، أدت إلى إحراق 2660 شجرة مثمرة وحرجية، وجرفت آليات المستوطنين 10 دونمات من أراضي المواطنين قرب قرية بورين جنوب نابلس، أدت لاقتلاع 20 شجرة زيتون معمرة، وتدمير زجاج، وإعطاب إطارات 33 مركبة.

كما استولى هؤلاء المستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال على بيت يعود لعائلة أبو رجب قرب الحرم الابراهيمي وسط مدينة الخليل، وسيجت مساحة من الارض تقدر بـ 150 دونما من إراضي المواطنين التابعة لقريتي أم صفا وجيبيا شمال رام الله، بهدف السيطرة عليها.

وأشعلوا النار بنحو 50 بالة قش قرب خربة إرفاعية بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل، واقتحم نحو 2100 مستوطن قبر سيدنا يوسف، والمقامات الدينية في عورتا شرق نابلس، وكفل حارس شمال سلفيت، والمنطقة الأثرية قرب بلدة سبسطية بمحافظة نابلس.