صندوق ووقفية القدس يوقع عقود تأثيث أربعة مدارس مقدسية

القدس- وطن: وقع صندوق ووقفية القدس، ضمن منحة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ومنحة السيد ميشيل الصايغ ، عقود تأثيث أربعة مدارس مقدسية بتكلفة 100 الف دولار، هي مدارس دار الطفل والمطران وأبو عبيدة ودار الايتام الاسلامية في البلدة القديمة.

ومن جهته صرح المدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس طاهر الديسي ان هذه المشاريع تأتي ضمن برنامج شبكة المدارس النموذجية الذي تبناه صندوق ووقفية القدس لتحسين جودة التعليم بمدينة القدس، وأوضح الديسي ان التدخل ينسجم مع هدف تحسين البيئة المدرسية للمدارس المقدسية الذي يعتبر ابرز أهداف البرنامج.

وأضاف الديسي ان صندوق ووقفية القدس يركز اهتمامه على دعم قطاع التعليم بمدينة القدس وتمكينه وتطويره.