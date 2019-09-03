الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران

وطن: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية، ضمن العقوبات الاقتصادية، التي تتخذها واشنطن ضد إيران، في ضوء الأزمة الحالية بين البلدين.

وشملت العقوبات الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على كيانات إيرانية، شملت وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء والمعهد الإيراني لأبحاث الملاحة الفضائية، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن فرض عقوبات جديدة على الكيانات الثلاثة، يهدف إلى زيادة الضغط على إيران، بسبب برنامجها النووي.

وجاء بيان وزارة الخزانة الأمريكية، الذي نشرته على موقع الرسمي، كخطوة جديدة ضد إيران، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، الذي تم إبرامه معها في عام 2015.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد انسحب العام الماضي، من الاتفاق النووي الإيراني، المبرم عام 2015، والذي وافقت بموجبه إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات، في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست. وأدت هذه العقوبات لخفض صادرات النفط الإيراني إلى النصف بالفعل.

وتقول دول أوروبية إنها تشترك مع واشنطن في مخاوفها بشأن سلوك إيران في المنطقة لكنها تعتقد أن الانسحاب من الاتفاق النووي كان خطأ ووعدت بمحاولة إصلاح الاتفاق ما دامت إيران تواصل الالتزام به. وبشكل عملي قبلت شركات أوروبية العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران وتوقفت عن الاستثمار هناك.