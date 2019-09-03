تجديد الاعتقال الاداري للاسير شادي معالي للمرة الرابعة

وطن: جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير شادي عيسى معالي (39عاماً) من سكان مخيم الدهيشة، ستة أشهر، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وتم تجديد اعتقال معالي اداريا بدعوى ما يسمى "الملف السري" الذي يُحظر على الاسير ومحاميه الاطلاع عليه بزعم "الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه"، الا ان ممثل النيابة العسكرية ادعى ان الاسير معالي "يشكل خطرا على أمن المنطقة التي يسكن فيها وهو من كوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وكان الأسير معالي اعتقل بتاريخ 17/3/2018، من قبل وحدة اسرائيلية خاصة اقتحمت بعد ان اقتحمت بيت لحم واختطفته، وبعد فترة جرى تحويله للاعتقال الإداري، رغم عدم توجيه او ثبوت اي تهمة بحقه، وجدد الأمر الإداري بحقه منذ ذلك التاريخ.

جدير بالذكر أن الأسير معالي تعرض لاعتقالاتٍ سابقة، وأمضى ما يقارب 14 عاماً في سجون الاحتلال، نصفها أمضاها في الاعتقال الإداري، ويتذرع الاحتلال دائماً بأنه "يشكل خطراً على أمنه".