محدّث | الاحتلال يعتقل 12 مواطناً بالضفة الغربية..

وطن: شنّت قوات الاحتلال فجر الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيش، في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت عدد من المواطنين، خلال حملة لها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتادتهم إلى مراكز تحقيقها الخاصة، وعرف منهم:

1. الفتى المحرر رياض طلال العمور- تقوع شرق بيت لحم

2. المحرر موسى محمود العمور- تقوع

3. حاتم تايه الشلالدة- سعير شرق الخليل

4. عبد الكريم ماجد الحلبي- روجيب قرب نابلس

5. نافع أحمد صلاح- برقة قرب نابلس

6. المحرر رامي أيمن أبو هديب- مخيم عسكر الجديد بنابلس

7. معتز جودة- مخيم عسكر الجديد

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب نافع أحمد صلاح من بلدة "برقة" في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

كما اعتقلت الشابين "رامي أبو هديب ومعتز جودي"، من مخيم عسكر في نابلس.

وداهمت قوات الاحتلال منزلاً وفتشته عقب اقتحامها لبلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم.

واندلعت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال انسحابها من مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة.

وخلال حملة المداهمات، زعم جيش الاحتلال أنه عثر على أسلحة في "يطا"