الاحتلال يغلق شوارع بالخليل تمهيدا لاقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي

وطن: أغلق جيش الاحتلال صباح يوم الأربعاء، شارع الشهداء وحي تل إرميدة، بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ جيش الاحتلال أغلق شارع الشهداء وحي تل إرميدة بالخليل، بسبب اقتحام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للحرم الإبراهيمي.

ودعا نشطاء ومجموعات شبابية فلسطينية، لشد الرحال إلى الخليل للتصدي لزيارة نتنياهو والتي تأتي ضمن حملته الانتخابية، والخروج في مسيرات غاضبة بالمدينة.

كما أغلقت قوات الاحتلال، المحلات التجارية في منطقة واد الحصين وحارة جابر بالخليل.