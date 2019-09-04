فريق هيونداي "موتور سبورت" يستعدّ لحقبة السباقات الكهربائية

وطن:شرع فريق هيونداي "موتور سبورت" لسباقات السيارات في العمل على أول سيارة سباق كهربائية له على الإطلاق ضمن مشروع مثير للاهتمام يبشّر بحقبة جديدة من تاريخ الشركة العريق في رياضة السيارات.

ومن المقرّر إماطة اللثام للمرة الأولى عن المركبة التي تمّ تصميمها وبناؤها في مقر الفريق بمدينة آلتسناو الألمانية، وذلك في 10 سبتمبر المقبل، اليوم المخصص للإعلاميين ضمن فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.

ويساهم انتقال هيونداي المتواصل إلى المركبات العاملة بالطاقة الكهربائية في نمو فريق "موتور سبورت"، الذي استطاع أن يرسّخ حضوره القويّ في سباقات الرالي والحلبات منذ إنشائه في العام 2012. ويحتلّ الفريق حالياً صدارة بطولة الصانعين في الموسم الجاري، وهو السادس له في بطولة العالم الشهيرة للراليات، التي فاز خلالها بعددٍ من سباقات الرالي خلال الأعوام المنصرمة.

وتمتلك الشركة، من ناحية أخرى، قسماً ناجحاً لمركبات السباق الخاصة بالعملاء، تم إنشاؤه في سبتمبر 2015، والذي طوّر سيارات i20 R5 وi30 N TCR وفيلوستر N TCR التنافسية التي حققت انتصارات متعددة في عددٍ من سباقات السيارات حول العالم.

ويمكن مشاهدة لمحات أولى للسيارة الجديدة في مقاطع فيديو منشورة على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لفريق "موتور سبروت"، تقدّم نظرة على المركبة التي سيجري الكشف عنها رسمياً الشهر المقبل.

وعكسَت رياضة السيارات صورة الحراك الدائر نحو تطوير التقنيات الهجينة والكهربائية في صناعة السيارات، بعد أن دخلت خلال السنوات القليلة الماضية في مجال قائم على تقديم سلسلة من المركبات الكهربائية والهجينة واللوائح التنظيمية الخاصة بها، وهو مجال جديد ومثير للاهتمام يَعِد بإظهار قدرات الأداء العالي التي تمتاز بها هيونداي وجدارتها الرفيعة في مجال التقنيات الخضراء فضلاً عن شغفها الثابت برياضة السيارات.

وأكّد أندريا أدامو مدير فريق هيونداي "موتور سبورت"، أن "فجر حقبة جديدة" قد انبثق الآن في تاريخ الفريق، مشيراً إلى أن الفريق عمل بجدّ في آلتسناو منذ عدة أشهر على إنتاج سيارة كهربائية مثيرة للاهتمام ضمن جهود وعَدَ بأن تؤتي ثمارها قريباً، وقال: "تبشّر الحقبة الجديدة بأن تكون امتداداً طبيعياً لأنشطتنا في مجال رياضة السيارات، وفصلاً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتوجهات والابتكارات الراهنة في المجال الأعمّ لصناعة السيارات، لذلك لن يطول الانتظار كثيراً قبل أن يتمّ الكشف عن كل شيء في فرانكفورت الدولي للسيارات أوائل سبتمبر المقبل".