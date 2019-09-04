شاكيد تتصل بنتنياهو وتطالبه ببناء حي يهودي في مدينة الخليل

وطن: طالب وزيرة العدل السابقة في حكومة الاحتلال، إيليت شاكيد، بنيامين نتنياهو ببناء حي يهودي بالخليل.

وبحسب الإعلام العبري، فقد اتصلت رئيسة الحزب اليميني إيليت شاكيد، يوم الأربعاء، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبيل اقتحامه للخليل، وقالت له: "لقد حان الوقت لبناء حي يهودي في الخليل ، الأمر بيدك".

يذكر أن شاكيد خلال فترة عملها كوزير للعدل، قبل 9 تسعة أشهر، قدمت مشروعاً لإنشاء حي يهودي كبير. وهي تنتظر موافقة نتنياهو على القرار اليوم، خلال اقتحامه للحرم الإبراهيمي.