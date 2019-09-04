آلية السفر عبر معبر رفح يوم الخميس

وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2019/9/5.

وبينت الداخلية أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الحادية عشرة + الحافلتان: الثانية عشرة، والثالثة عشر من كشف (8/21).

ودعت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما شددت على إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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