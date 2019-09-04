فيديو .. رئيس الوزراء محمد اشتية يوجه رسالة الى غزة

رام الله- وطن: قال رئيس الوزراءد. محمد اشتيه أن الحكومة تخوض معركة ماليه شنتها الولايات المتحدة الامريكية ودولة الاحتلال، من خلال وقف واشنطن كل التمويل للسلطة الفلسطينية، واحتجاز اسرائيل اموال الشهداء والاسرى وهذا الامر وضعنا في ازمة ماليه جدية و حقيقية.

وأوضح شتيه في رسالة مصورة وجهها الى قطاع غزة، نشرها على صفحة مجلس الوزراء وصفحته لشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هناك مشاكل متراكمة مع قطاع غزة عمرها 14 عام وهناك مشاكل اخرى عمرها 4 سنين بسبب الانقسام.

وأضاف أن الحكومة الحالية والحكومات السابقة لم تكن تسيطر على قطاع غزة، ولم تكن تديره، ولا يعقل ان ندير قطاع غزة بالـ"ريموت كونتول"، حسب قوله، وأردف: "بصراحة ليس لدينا معلومات دقيقة و تفصيلية عن الموظفين في غزة".

وأشار الى انه يجب مراجعة كل هذه الاوضاع ودراستها ليس فقط لمجرد المراجعة بل لوضع حلول وتنفيذها، والهدف الرئيسي لدينا هو توحيد الوطن جغرافياً وسياسيا وماليا.

وتمنى اشتيه في حديثه ان يتنهي الانقسام وتتحق المصالحة لان هذا الحل الامثل لحل كل مشاكل غزة، داعيا غزة الى ضرورة العمل سويا لحل الازمة ووضع حلول مناسبة لها.