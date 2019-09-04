البرغوثي: لا نتنياهو و لا ريفلين ولا كل اسرائيل تستطيع الغاء عروبة وفلسطينية الخليل، أو اسلامية الحرم الابراهيمي

وطن:قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن لا نتنياهو ولا ريفلين و لا كل اسرائيل وجيشها يستطيعوا الغاء عروبة وفلسطينية الخليل أو اسلامية الحرم الابراهيمي.

وأضاف ان نتنياهو يحاول تكرار جريمة شارون في المسجد الأقصى قبل تسعة عشر عاما والتي ادت الى انفجار الإنتفاضة الثانية في محاولة لاستجداء أصوات المستعمرين المستوطنين، ولكن ذلك يجري في اطار محاولات ضم وتهويد الضفة الغربية بكاملها.

وأكد البرغوثي ان الرد الحقيقي على نتنياهو يجب ان يكون انهاء الانقسامات الفلسطينية وتوحيد الصف الوطني في مواجهة المخطط الاحتلالي، وتصعيد المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل ونظامها العنصري.