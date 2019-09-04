جيش الاحتلال ينشر بطاريات باتريوت في شمال فلسطين المحتلة

وطن: قالت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن "التوترات في شمال فلسطين المحتلة دفعت جيش الاحتلال لنشر بطاريات باتريوت في عدة مواقع".

وأوضحت القناة أن "حالة تأهب قصوى في الشمال في نهاية أسبوع مضطرب، وقرر الجيش اليوم الأربعاء نشر عدد من بطاريات الدفاع الجوي من طراز باتريوت في عدة مواقع مختلفة في الشمال ".

وبيّنت أنه "تم إتخاذ القرار على الرغم من الانخفاض الأخير في مستوى الاستعداد في القطاع الشمالي، ومع ذلك فإن النظام الأمني ​​لا يستبعد احتمال أن نصر الله لم يقل الكلمة الأخيرة وأنه يستعد لهجوم جديد".

وشدّدت على أن "بطاريات الباتريوت التي نشرت اليوم من المفترض أن ترد وتتعامل مع الطائرات بدون طيار المحملة بالمتفجرات التي قد يرسلها حزب الله او القوات الايرانية ".

وقال تقرير اسرائيلي صدر مؤخرًا بخصوص تحصين المنشآت في فلسطين المحتلة، إن الوضع العام يدعو إلى تشاؤم كبير، ويعكس ضعف المستوطنين في حالة وقوع هجوم، حيث لا يستطيع فيه مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في شمال فلسطين المحتلة حماية أنفسهم في حال وقوع هجوم صاروخي، بخلاف الاستلقاء على الأرض وحماية رؤوسهم بأيديهم.