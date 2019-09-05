وفاة نجل الرئيس الراحل محمد مرسي إثر أزمة قلبية مفاجئة

وطن: أكدت عائلة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وفاة نجله الأصغر عبدالله (25 عاماً) بسبب سكتة قلبية مفاجئة.

وقال شقيق عبدالله، أحمد مرسي إنه كان يقود سيارته في القاهرة، مساء امس الأربعاء، وأصيب بتشنجات مفاجئة وتوفي على الفور.

يذكر أن عبد الله مرسي (24 عاما) هو الابن الأصغر لمحمد مرسي. وكانت السلطات المصرية قد فتحت عدة تحقيقات مع عبد الله مرسي، حيث وجهت إليه تهم جنائية عدة. وتم إخلاء سبيله العام الماضي بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

وكان والده محمد مرسي، رئيسا لمصر في 2012 - 2013، وتوفي في محبسه خلال محاكمته في يونيو الماضي.