بدء تشييد جدار للسفارة الأمريكية في القدس بارتفاع 6 أمتار

وطن: ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية أن السفارة الأمريكية في القدس بدأت ببناء جدار يحيط بفنائها يبلغ ارتفاعه 5.8 أمتار في مكانها الجديد بحي أرنونا.

ووفقًا للموقع، تمّت الموافقة على إقامة جدار بارتفاع 3.2 أمتار عند افتتاح السفارة، لكن من جديد سمح برفعه ليصل إلى 5.8 أمتار.

وأشار الموقع إلى أن السكان في الحي باتوا يشتكون من أن الجدار، وردّت "بلدية القدس" بأن السياج تم رفعه لأغراض أمنية كجزء من تنفيذ تعليمات الطوارئ، التي تمت الموافقة عليها مسبقا، ومنها تشييد شارع خاص بالسفارة.

وعقّبت السفارة الأمريكية بالقول، إنه ونظراً للقضايا الأمنية الخطيرة للغاية، فإن جميع سفارات الولايات المتحدة في أنحاء جميع العالم مبنية بنفس البنية التحتية الحالية.

"الغد"