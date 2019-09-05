الاحتلال يمنع أكثر من 150 شيخاً درزياً من التوجه إلى سوريا عبر معبر الشيخ حسين

وطن: منعت شرطة الاحتلال والقوات الخاصة، صباح اليوم الخميس، وفدا من المشايخ الدروز من البلاد برئاسة الشيخ علي معدي من مغادرة البلاد عن طريق معبر الاردن الى سوريا.

وأغلقت شرطة الاحتلال والقوات الخاصة الطريق امام الوفد المكوّن من حوالي 150 شيخاً ومنعتهم من السفر الى سوريا بحجة السفر الى دولة معادية.

وشهدت الساحة القريبة من معبر الاردن اجواء مشحونة وتظاهرة للمشايخ الدروز مطالبين بالسماح لهم بمغادرة البلاد الى سوريا في زيارة.

وكانت لجنة التواصل الدرزية لعرب الـ 48 أعلنت أن وفداً من مشايخ طائفة الموحدين الدروز سيصل اليوم الى سوريا عبر معبر جسر الشيخ حسين على الحدود الأردنية.

وأكدت اللجنة أن الزيارة هي للقيام بواجب ديني وإقامة الشعائر الدينية في دمشق، مشددة على أن أي قرار إسرائيلي لن يثنيها عن الزيارة التي ستشمل سوريا ولبنان.

ونقلت صحيفة هآرتس عن رئيس اللجنة الشيخ علي معدي أن ضغوطاً من قبل شرطة الاحتلال مورست على كل أعضاء الوفد لمنع الزيارة.

وعززت قوات الاحتلال من تواجدها عند معبر الشيخ حسين قرب بيسان قبيل زيارة المشايخ الدروز.