مديرة جمعية المراة العاملة لـوطن: الحركة النسوية ستصعد حراكها وقد تعلن الاضراب العام والعصيان المدني للاستجابة لمطالبها

رام الله - وطن: أكدت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية أمل خريشة إن الحركة النسوية ستصعد من حراكها حتى لو اضطرت لخوض اضراب عام وتنفيذ عصيان مدني، في حال لم تتم ترجمة الوعود الرسمية إلى قرارات وسن قوانين تحمي حقوق المراة وتحقق المساواة.

واضافت خريشة خلال حديثها لـبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري انه في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن نضال المرأة الفلسطينية في المحافل والمنابر الدولية، يقابله عدم احترام المرأة والتعامل معها بعنصرية، وكمواطنة درجة ثالثة فاقدة للاهلية، متسائلة "كيف ستوظف النساء طاقتهن في مقاومة الإحتلال وتعزيز صمودهن وهن مقهورات بفعل حمل ثقيل تفرضه قيم وسلوكيات النظام الأبوي."

وأثارت قضية وفاة "اسراء غريب" في ظروف غامضة غضبا في الشارع الفلسطيني، وأعادت تسليط الضوء على قضايا القتل على خلفية "الشرف"، وضرورة سن قوانين رادعة تحمي النساء، حيث شهدت المدن الفلسطينية خلال الايام الماضية مسيرات عدة في بيت لحم ورام الله تطالب بضرورة إقرار قانون حماية الاسرة من العنف.

وقالت خريشة إن المسيرة التي جابت شوارع مدينة رام الله أمس الأربعاء، طالبت بسن قانون حماية الاسرة من العنف وتغيير القوانين السارية، كما حملت شعارات عدة كـ "بكفي سن سكانين يلا سنوا هالقوانين"..

وأوضحت خريشة ان حالة من الغضب تسود الشارع الفلسطيني لعدم اهتمام صانعي القرار بتطوير منظومة حماية للنساء، حيث وقعت السلطة على اتفاقية "سيداو" التي تطالب ببلورة مناخ ثقافي يواجه الانماط الموروثة والعادات والتقاليد التي تساهم في انتهاك حقوق المرأة.

وأشارت إلى ان المسيرة طالبت بإجراء انتخابات عامة، لان غياب الديمقراطية يشكل بيئة طاردة لحقوق المواطنين، مضيفة أن مسودة قانون حماية الاسرة من العنف جاءت بالتوافق بين كافة أطراف المجتمع الفلسطيني، وترى الحركة النسوية أنها تجسد 80% من مطالبها.

ولفتت خريشة إلى أن قضية "إسراء غريب" كشفت المحظور وفتحت الابواب على مصرعيه على مفهوم الشرف والتابوهات المرتطبة به، اضافة إلى ان المجتمع الذي لا يجدد ثقافته ويطورها في ظل التطورات العلمية والاقتصادية والثقافية، سيعاني مزيدا من التفكك والتآكل.

وأضافت خريشة بان "اسراء غريب" لن تكون آخر الضحايا، في ظل بيئة غير حقوقية وغياب اداوت العدالة وقوانين رادعة.