بعد تعليق الحروب إضرابه: 7 أسرى يواصلون معركتهم النضالية ضد الاعتقال الإداري

وطن: أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن الأسير فادي يوسف الحروب (31 عاما) من بلدة دير سامت في محافظة الخليل، علق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد 25 يوما، وذلك بعد استجابة سلطات الاحتلال لمطلبه بتحديد سقف اعتقاله الاداري.

ولفتت الهيئة، في بيان لها، إلى أنه ما زال هناك 7 أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية رفضاً لاعتقالهم الإداري وهم كل من: الأسير حذيفة حلبية (28 عاما) من بلدة أبو ديس في محافظة القدس، مضرب منذ (67) يوما، وجرى نقله مؤخرا إلى مشفى "قبلان" الإسرائيلي، إثر تدهور خطير على وضعه الصحي، والأسير أحمد غنام (42 عاما) من مدينة دورا في محافظة الخليل، ويخوض اضرابه منذ (54 يوما) على التوالي، والأسير سلطان خلوف (38 عاما) من بلدة برقين قرب جنين ومضرب منذ (50 يوما)، والأسير إسماعيل علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس في محافظة القدس المحتلة ويخوض إضرابه منذ (44) يوما، والأسير طارق قعدان (46 عاما) من محافظة جنين، ومضرب منذ (37 يوما)، و الأسير ناصر الجدع (31 عاما) من بلدة برقين في محافظة جنين ومضرب منذ (30 يوما)، والأسير ثائر حمدان (30 عاما) من بلدة بيت سيرا في محافظة رام الله، ويواصل إضرابه لليوم (25) على التوالي.

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