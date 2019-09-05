بعد 67 يوماً.. الأسير حذيفة حلبية ينهي إضرابه عن الطعام ضمن اتفاق لتحريره

وطن: أعلنت منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، أن الأسير حذيفة حلبية (28 عاماً) أنهى إضرابه عن الطعام، ضمن اتفاق تمديد شهرين ليتحرر بتاريخ 7/12/2019، وهناك وعود بتخفيض له شهر آخر في محكمة الاستئناف القادمة.

وقالت منظمة الجبهة في بيان لها: نعلن لجماهير شعبنا ولأحرار العالم بإرادة الثوار وعزيمة الأحرار انتصار القائد الجبهاوي الصلب حذيفة حلبية.

وكان الأسير حلبية من بلدة أبو ديس خاض إضراباً استمر لـ67 يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري. مما أدى لنقله مؤخراً من عزل "نيتسان الرملة" إلى مستشفى "قبلان"، إثر تدهور جديد طرأ على وضعه الصحي، والذي وصل لمرحلة صحية خطيرة.

وما يزال 6 أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية رفضاً لاعتقالهم الإداري وهم كل من: الأسير أحمد غنام (42 عاما) من مدينة دورا في محافظة الخليل، ويخوض اضرابه منذ (54 يوما) على التوالي، والأسير سلطان خلوف (38 عاما) من بلدة برقين قرب جنين ومضرب منذ (50 يوما)، والأسير إسماعيل علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس في محافظة القدس المحتلة ويخوض إضرابه منذ (44) يوما، والأسير طارق قعدان (46 عاما) من محافظة جنين، ومضرب منذ (37 يوما)، و الأسير ناصر الجدع (31 عاما) من بلدة برقين في محافظة جنين ومضرب منذ (30 يوما)، والأسير ثائر حمدان (30 عاما) من بلدة بيت سيرا في محافظة رام الله، ويواصل إضرابه لليوم (25) على التوالي.