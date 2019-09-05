النيابة العامة: توقيف ثلاثة اشخاص في قضية اسراء غريب والتحقيقات تحرز تقدما وتقرير الطب الشرعي النهائي لم يصدر بعد

رام الله - وطن: اصدرت النيابة العامة بيانا اكدت فيه ان التحقيقات في قية اسراء غريب لا تزال مستمرة وقد احرزت تقدما ، مشيرة الى انه جرى توقيف 3 اشخاص على خلفية القضية وان تقرير الطب الشرعي النهائي لم يصدر بعد.

واكدت النيابة العامة أن التحقيقات ما زالت مستمرة من قبل فريق التحقيق المشكل من نيابة بيت لحم ونيابة حماية الاسرة من العنف ونيابة الجرائم الالكترونية، وتشير النيابة العامة أن هنالك تقدم كبير بالتحقيق تم انجازه، حيث تم سماع العشرات من الشهود وتدوين اقوال كل الاشخاص الذين تربطهم صلة بالمرحومة خاصة الذين رأت النيابة امكانية الاستفادة من اقوالهم وشهاداتهم في كشف الحقيقة ونتيجة لذلك تم توقيف ثلاثة اشخاص على خلفية واقعة الوفاة للوقوف على حقيقة ما جرى خلال الأشهر الماضية من احداث مع المرحومة اسراء غريب وما تبعه من اصابات تعرضت لها وحتى اعلان وفاتها، مع الاشارة الى ان تقرير الطب الشرعي النهائي لم يصدر بعد ويتم العمل على اعداده من قبل المختصين.

واضافت النيابة العامة بصفتها الامينة على دعوى الحق العام بأنها تولي اهتماماً كبيراً لقضية وفاة المرحومة اسراء غريب لكشف الحقيقة بالسرعة الممكنة، وتقدر حرص الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني عامة والمؤسسات النسوية خاصةً على ذلك.

واهابت النيابة العامة بالمواطنين مجدداً عدم نشر او تداول أي معلومات لحين اكتمال التحقيقات التي سيتم الاعلان عن نتائجها بعيداً عن كل التحليلات والتكهنات والإشاعات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

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