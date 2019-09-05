المطلوب اكثر من الخطاب

كتب: فادي البرغوثي

يجري في هذا الشهر الاستعداد لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وكما هو معروف في كل اجتماع فان اغلب رؤساء الدول يقومون بخطابات امام الدول المنضوية تحت مظلة الامم المتحدة يستعرضون فيها المشاكل التي تواجهها دولهم ويطالبون المجتمع الدولي للاصطفاف لحل القضايا التي تعترض تقدمهم وتطورهم وحل النزاعات والصراعات التي تخصهم وتخص محيطهم وعالمهم.

وكما تعودنا فإن لنا من الخطابات في الحب جانب فيقوم الرئيس الفلسطيني بالقاء كلمة يستعرض فيها بإسهاب ولغة خطابية مؤثره الاعتداءات الاحتلالية المتكررة على شعبنا وحقوقه الحائلة امام تحقيق وتطبيق القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة لأمم المتحدة بهذا الشأن المتمثلة بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

لكن في كل الاحوال فإن مضمون الخطاب هو نفس المضمون للسنة السابقة (عيدٌ بأيّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ ... بمَا مَضَى أمْ بأمْرٍ فيكَ تجْديدُ ) اقول ذلك من الواقع العملي فخطاباتنا للاسف لم توقف مخططات الاحتلال والعالم ظل يراوح مكانه فخطابات الرئيس على اهميتها فانها لوحدها لا تكفي فالمطلوب اكثر من ذلك.

وفي هذا الاطار فاننا نستغرب كثيرا للتصريحات الصادرة من بعض القيادات الفلسطينية بالفصل ما بين اشتباكهم الدولي مع الاحتلال واشتباكهم مع (الاحتلال ) بشكل مباشر كأنه لا يمكن الجمع بين الامرين، فعمليا لا يمكن ان تطلب من العالم موقفا مساندا لك ولقضيتك العادلة اذا لم تكن صاحب فعل حقيقي على الارض.

فالموقف الدولي الذي تسعى دائما القيادة الفلسطينية لأخذه او تطويره لن يحدث في ظل سياسية ما يسمى ( تكتيف الايدي ) فالاحتلال وما يقوم به من اجراءات تعسفية بحق شعبنا الفلسطيني لن يغير من الموقف الدولي شيئا حتى لو انك تريد من بعض الدول اخذ موقف متوازن كما هو المطلوب الحالي من الولايات المتحدة الامريكية فان ذلك لن يكون طالما ان اصحاب الشأن غير مكترثين بما يجري ولا يقومون بالمطلوب منهم كحركة تحرر تسعى للخلاص من الاحتلال .

ويوجد في تاريخنا العديد من الشواهد فمثلا لم يكن موقف الاتحاد السوفيتي محايدا في حرب عام 1956 اثناء العدوان الثلاثي على مصر الا بعد المقاومة التي ابداها الشعب المصري وقيادته في بور سعيد وكذلك الموقف من كوبا في جميع مراحلها الثورية وحتى الازمة التاريخية التي كادت ان تعصف بالعالم بوقوع حرب عالمية ثالثة فيما يسمى ازمة ( خليج الخنازير) التي ضمن فيه السوفييت فيما بعد استقلال كوبا للأبد وما جرى ايضا في فيتنام بمساندة الموقف السوفيتي للثوار الذين قاموا بقتال شرس استطاعوا ان يلحقوا بالولايات المتحدة الامريكية هزيمة عسكرية كاسحة والقائمة تطول بشهادات يصعب علينا حصرها في مقال ... فالموقف الوطني عادة ما يتفوق على الموقف العالمي او الدول المساندة لك في صراعك.

وهنا قد يقول قائل ان هذا في فترة الاتحاد السوفيتي اما الان فالوضع اختلف كليا عن الوضع السابق وبالتالي لن يحدث تطور في الموقف الدولي بالموقف المطلوب فلسطينيا.

التجربة العملية اثبتت فشل هذه المقولة فحينما يكون هناك موقف واضح من الاحتلال فإن العالم احيانا يضطر الى تغير موقفه والتراجع عن مواقف اتخذها سابقا فالموقف الدولي متطور بقدر تطور الموقف الوطني نفسه كما قلنا سابقا فمثلا انتزاع الشرعية عن نظام الفصل العنصري في جنوب اقريقيا تم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء مرحلة بما كان يسمى الثنائية القطبية فالإصرار الذي ابداه المؤتمر الوطني الافريقي بزعامة المناضل نلسون مانديلا هو الذي ادى الى تغير الموقف الدولي ككل حتى تغير الموقف الامريكي الذي اخذ في مراحل سابقة موقفا عدائيا من المؤتمر الوطني واصفا المؤتمر الوطني الافريقي بالإرهاب.

وفي الجهة الاخرى فإن الذين يطالبون بموقف دولي قوي وداعم للقضية الفلسطينية يتطلب منهم العمل بشكل مضاعف عن ما كان عليه الوضع في الفترة السابقة فخلق موقف دولي يتطلب القفز عن الميوعة في الموقف الفلسطيني وإظهار للعالم ان شعبنا يستطيع ان يسقط كل الخيارات المطروحة والتي تنتقص من حقوقه الطبيعية وهذا طبعا لن ولن يكون إلا اذا العالم شاهد العالم مقاومة حقيقة على ارضنا تتمثل بالصمود والبسالة والاستعداد العالي للتضحية والفداء.

وفي هذا الاطار انه لا يعقل ان نطالب العالم في موقف دولي في ظل انقسام اصبح اكثر من أي وقت مضى غير مبررا فالصراع اليوم اصبح صراعا سلطويا وليس خلافا في وجهات نظر قائمة على متطلبات مرحلة التحرر باعتراف الجميع دون استثناء بما فيهم القوى المسببة لهذا الانقسام فالسلطة اصبحت غير موجودة في الواقع العملي وان المراهنة على الحل السياسي مراهنة غير واقعية فالاحتلال يستبيح كل المناطق الفلسطينية الفها قبل جيمها ويخلق وقائعا جديدا على الارض ونحن ما زلنا نتصارع ما بيننا دون اي مبرر.

فالانقسام الفلسطيني زاد عن حده خاصة ان الجميع اضحى في وجهة نظر واحدة تقريبا وهنا لا اتحدث على ان تكون وجهة النظر للفصائل والقوى متطابقة ومتماثلة من القضية الفلسطينية انما المطلوب ان نصل في نهاية المطاف الى نقطة التقاء فالمراهنة على انه يمكن اقامة سلام مع الاحتلال دون فعل على الارض مراهنة وهمية وغير صحيحة اثبتت فشلها بالشكل العملي وكما ان المراهنة على مقاومة دون ان يكون لها برنامج واقعي يحاكي التغيرات الجارية ايضا مراهنة غير واقعية وبالتالي فالوحدة اضحت متطلب فلسطيني مهم لإحداث تطور في المواقف العالمية.

وأخيرا اريد ان اطالب في شيء انبرت اقلام الكتاب والمفكرين والغيورين على القضية الفلسطينية بالمطالبة بتنفيذه خصوصا ان الحديث المتكرر فيه اضحى مبتذلا لكن لا مناص في النهاية منه فالمطلوب طي مرحلة بكل ما فيها وتدشين مرحلة جديدة فتحديد العلاقة مع الاحتلال امر في غاية الاهمية ولا يمكن المرور عنه كما كان سابقا وبالتالي يجب ان تاخذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي للمنظمة التحرير الفلسطينية حيز التطبيق بالوقف الفوري للتنسيق الامني فلا يعقل ان نطالب العالم بأخذ موقف اتجاه الاحتلال ونحن ما زالت علاقتنا معه تراوح مكانها وبهذه الطريقة يمكن ان يأخذ خطاب الرئيس الفلسطيني مضمونا اخر غير المضمون المتعارف علية ويأخذه العالم على محمل الجد وكما قيل في الامثال لا يعقل ان يكون العالم ملكيا اكثر من الملك.