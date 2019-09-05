تأجيل محاكمة الأسير محمد دوابشة

وطن: أجلت محكمة سالم العسكرية، أمس الأربعاء، جلسة النظر في قضية الأسير محمد مصطفى دوابشة(22عاماً) من سكان قرية دوما، قضاء مدينة نابلس، وذلك حتى تاريخ 6/11/2019.

واوضح مكتب "إعلام الأسرى"، بأن الاحتلال اعتقل الأسير دوابشة بعد مداهمة منزل ذويه بتاريخ 23/7/2019، وقد عقدت له سلسلة من المحاكم دون النطق بحكم نهائي بحقه بعد.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير دوابشة لا يزال طالباً جامعياً يدرس في جامعة القدس المفتوحة، وسيحرمه اعتقاله من حقه في إكمال تعليمه الجامعي بصورة طبيعية.