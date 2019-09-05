"العفو الدولية" تنفي ما ورد بتصريحات الايوبي لوطن حول التواصل معها للانضمام لحملة الطعن بتعيين مستشار الرئيس

رام الله- وطن: نفت منظمة العفو الدولية، الخميس، ما ورد بتصريحات المحامي زيد الايوبي لوطن حول تواصله معها لتنظيم حملة مناصرة اعلامية وشعبية للطعن بمرسوم رئاسي بتعيين علي مهنا مستشارا قانونيا للرئيس عباس .

وفي تصريح لوطن قال صالح حجازي، ممثل مكتب منظمة العفو الدولية في فلسطين إنه "ليس من دورهم التعليق على قضايا داخلية تتعلق بالتعيينات السياسيه وهذا خارج اطار الدور المنوط بعمل المنظمه.

وكان المحامي زيد الايوبي، قد صرح امس لوطن ، انه بصدد التواصل مع مؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية، وعلى رأسها المجلس الدولي لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" والمنظمات العربية والاقليمية والاوروبية لحقوق الانسان، لتنظيم حملة مناصرة اعلامية وشعبية، عربية ودولية ضخمة للطعن بتعيين مستشار الرئيس.

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