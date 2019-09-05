غرينبلات سيستقيل بعد الاعلان عن "صفقة القرن" ونتنياهو يشكره على جهوده من اجل اسرائيل

وطن: قالت وسائل اعلام عبرية وامريكية ان مبعوث الرئيس الامريكي للشرق الاوسط غيسون غرينبلات سيستقيل من عمله فور اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب لصفقة القرن والمتوقع اعلانها بعد الانتخابات الاسرائيلية.

وقالت القناة السابعة في تلفزيون اسرائيل ان غرينبلات اعلن عن نيته الاستقالة من منصبه فور اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب تفاصيل صفقة القرن.

وفي اول تعليق رسمي، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ان غيسون غرينبلات شخص رائع ونحن نشكره في اسرائيل على جهوده وعمله من اجل اسرائيل في السنوات التي خدم بها.

واضاف نتنياهو : اود ان اشكر المبعوث الامريكي غرينبلات على ما بذله من جهود من اجل الامن والسلام في اسرائيل مشيرا الى انه اعلن موقف واضح لا لبس فيه ان امريكا تدعم وتناصر اسرائيل ولهذا نقول له شكرا غرينبلات.

واضاف نتنياهو ان المبعوث الامريكي لم يتردد في دعم اسرائيل وقول الحقيقة عن دعم الولايات المتحدة واسنادها لاسرائيل امام كل المنتقدين.

وبحسب المصادر العبرية فان آبي بيركويتز ، مستشار جاريد كوشنر ، سيحل محل غيسون غرينبلات الذي سيستقيل من منصب مبعوث الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط.

(PNN)