منتخبنا الوطني يفوز على نظيره الاوزبكستاني

وطن: حقق منتخبنا الوطني الفلسطيني "الفدائي" انتصارا تاريخيا على ضيفه منتخب أوزبكستان بهدفين دون مقابل، في افتتاح مشوارهما في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، وكأس آسيا في الصين 2023.

وأقيمت المبراة على ستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، مساء اليوم الخميس.

وبهذا الفوز، تصدر "الفدائي" المجموعة الرابعة برصيد "3" نقاط"، يليه منتخبا اليمن وسنغافورة ولكل منهما نقطة بعد تعادلهما اليوم بهدفين لمثلهما، ثم السعودية التي لم تفتتح مبارياتها بعد، وتذيلت أوزبكستان المجموعة بدون نقاط.