5 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت إذاعة "صوت الأسرى" أن خمسة أسرى من قطاع غزة والضفة يدخلون، اليوم الخميس، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

من بلدة القرارة بمدينة خانيونس/ الأسير زكريا علي عبد الله السميري (45 عامًا) المحكوم بالسجن 32 عامًا والأسير خالد علي عبد الله السميري المحكوم بالسجن 14 عامًا وهما معتقلان منذ عام 2007، وأمضيا 12 عامًا في السجون.

الأسير رامز محمد سليمان دار حاج (36 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في السجون.

ومن بيت لحم/ الأسير محمد عدنان محمد شواورة (28 عامًا) والأسير إبراهيم قدري محمد الدرعاوي (29 عامًا) المحكومان بالسجن تسعة أعوام ومعتقلان منذ عام 2011، وأمضيا ثمانية أعوام في السجون.