رام الله: إطلاق رواية دون حضور كاتبها والسبب الاحتلال

وطن: أُطلقت في مبنى المحكمة العثمانية في مدينة رام الله مساء اليوم الخميس، رواية "موال شمس" للكاتب توفيق وصفي.

ولم يتمكن الكاتب من الحضور من غزة بسبب عدم صدور تصريح له من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

الرواية صدرت عن مكتبة كل شيء في حيفا، ووقعت في 444 صفحة من القطع المتوسط، وصمم غلافها شربل إلياس، ولوحة غلافها كانت للفنان حسني رضوان.

ولد وصفي في منطقة الشجاعية في مدينة غزة عام 1955، انتقل إلى الكويت وهو طفل، والتحق بالثورة الفلسطينية وهو صغير، وعمل في صحافة منظمة التحرير حتى عام 1982 حيث انتقل إلى العمل في قبرص مراسلا لمجلة فلسطين الثورة، وعاد مع اتفاق أوسلو إلى غزة، وعمل مديرا للتحرير في وكالة "وفا" في غزة، وعمل مديرا لتحرير صحيفة الأيام في غزة حتى عام 2015.