اشتية: نبذل جهدا كبيرا لحشد الدعم للأونروا وضمان تجديد تفويض عملها

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الحكومة تعمل على بذل كافة الجهود، وعلى كافة المستويات، لحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وضمان تجديد تفويض عملها، لضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين في كافة أماكن تواجدهم.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بيير كرينبول.

وثمن اشتية دور "أونروا" في دعم اللاجئين الفلسطينيين وإقامة المشاريع التنموية في المخيمات، مشددا على أهمية التنسيق المستمر مع الحكومة على مبدأ تكامل الأدوار في تنفيذ المشاريع، لضمان تقديم الخدمات على أكمل وجه للاجئين.

وأكد اشتية أن "أونروا" مهمة كباقي قضايا الحل النهائي، وأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحاول إرضاخ قيادتنا وشعبنا من خلال الحرب التي تشنها على وكالة الغوث، ومحاولة تجفيف مصادر التمويل لها، ضمن الحرب الممنهجة بالشراكة مع اسرائيل، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.