محدث| احتراق 415 شجرة مثمرة في حريقين منفصلين في جنين

وطن: تعاملت طواقم الدفاع المدني في مركزي جنين و قباطية، اليوم الخميس، مع حريقين منفصلين نتج عنهما احتراق 415 شجرة زيتون ولوزيات في منطقة واد الجاموس بين بلدتي السيلة الحارثية وعانين غرب جنين والآخر في واد ياسين في المنطقة الجنوبية لبلدة قباطيه جنوب جنين.

و ذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني ان طواقم الاطفاء في مركزي اليامون وقباطيه عملت على اخماد الحرائق وملاحقة السنة اللهب والحد من اتساع رقعتها وحماية الاشجار والاراضي الزراعيه المجاوره.

و ناشد الدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال السريع على هاتف الطوارئ التابع للدفاع المدني فور وقوع الحريق بهدف التقليل من زمن الاستجابة لمكان الحدث مما يقلل من حجم الخسائر.