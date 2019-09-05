تركيا تستدعي سفير لبنان بعد تعليق لوحة "انتوا كمان انضبوا" على سفارتها ببيروت

وطن: أعلنت تركيا، أنها استدعت السفير اللبناني لديها، احتجاجا على الإساءة للعلم التركي عند مبنى السفارة التركية ببيروت.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، الخميس، إنها استدعت السفير اللبناني في أنقرة، غسان المعلم، احتجاجا على "المظاهرة الاستفزازية" والاعتداء على السفارة التركية في العاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم.

وكانت مجموعة مؤيدة للرئيس اللبناني، ميشال عون، قامت صباح اليوم بتعليق لوحة كبيرة على سور السفارة، كتب عليها "انتوا كمان انضبوا" مع صورة للعلم التركي برفقة جمجمة بشرية.

والثلاثاء الماضي، استدعت بيروت، السفير التركي، لاستيضاح البيان الصادر عن أنقرة، حول تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون، انتقد فيها "الحقبة العثمانية".

والاثنين، ردت الخارجية اللبنانية، على بيان الخارجية التركية، "استهجنت خلاله التعرض لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أثناء خطابه بمناسبة بدء سنة المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير".

وكانت وزارة الخارجية التركية، أدانت الأحد، تصريحات عون التي اتهم فيها الدولة العثمانية بممارسة إرهاب الدولة في لبنان، موضحة أن تصريح عون لا ينسجم مع علاقات الصداقة بين البلدين.

وقالت الخارجية التركية، في بيان: "ندين تصريحات الرئيس اللبناني عون، حول الحقبة العثمانية المتحيزة والتي لا تستند إلى أي أساس واتهامه إياها بممارسة إرهاب الدولة في لبنان ونرفضها جملة وتفصيلا".

يشار إلى أن عون اتهم الدولة العثمانية بممارسة إرهاب الدولة بحق اللبنانيين في الحرب العالمية الأولى.

(عربي 21)