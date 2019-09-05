رسميا.. إيران توقف التزاماتها بالاتفاق النووي

وطن: أعلنت إيران أنها أوقفت، منذ اليوم، جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في مجال تطوير الأبحاث النووية، وذلك نتيجة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أبلغ المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني بأن هذه الخطوة حق إيران بموجب الاتفاق النووي وبخاصة المادة 36 منه، وأن ذلك يأتي ردا على الانتهاك الواسع والمتواصل للاتفاق النووي من 16 شهرا.

وأكد ظريف لموغريني أن طهران مستعدة لمواصلة الحوار مع جميع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي وبحسن نية.

(روسيا اليوم)