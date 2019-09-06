مخاوف من موجة حر في المحيط الهادئ

وطن: قال علماء فيدراليون إنهم يراقبون موجة حر جديدة في المحيط قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة.

أوضح باحثون من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن مساحة المياه الدافئة غير المعتادة تمتد من ألاسكا إلى كاليفورنيا، وتشبه موجة حر مماثلة عطلت الحياة البحرية قبل خمس سنوات.

وقالت مصائد الأسماك في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن الماء قد وصل إلى درجات حرارة تزيد على 5 درجات فهرنهايت فوق المتوسط.

وأطلق العلماء على آخر موجة حرارة في الساحل الغربي اسم "البقعة".

وشملت آثارها انخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة بالنسبة لصغار سمك السلمون، وتحول مزيد من الحيتان الحدباء إلى الاشتباك في معدات الصيد لأنها تصطاد أقرب إلى الشاطئ، وازهار الطحالب التي تعرقل صيد السلطعون والسمك الصدفي.