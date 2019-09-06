ارتفاع حصيلة ضحايا اعصار "دوريان" في البهاما إلى 30

وطن: تواصل حصيلة ضحايا الإعصار "دوريان" في جزر البهاما الارتفاع، حيث وصلت إلى 30، وفقما أعلن رئيس الوزراء، هوبير مينيس، مساء أمس الخميس.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى 20 شخصا قد لقوا مصارعهم بسبب الإعصار المدمر، غير أن السلطات تخشى أن يصل العدد النهائي إلى أعلى بكثير بعد انتهاء عمليات الإغاثة.

وقال مينيس إنّ الإعصار خلّف دمارا في الباهاما سيستمرّ "لأجيال".

وقالت الأمم المتحدة من جهتها إنّ زهاء 70 ألف شخص "يحتاجون إلى مساعدة فوريّة".

واقترب الإعصار دوريان الذي بات من الدرجة الثانية، أكثر الخميس من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الذي يتعرّض لرياح قويّة وأمطار غزيرة، مع مخاطر تسجيل فيضانات مميتة.