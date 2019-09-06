إلى ابنتي ... "أنجبي طفلة وأسميها حواء"

كتبت: اسماء سلامة



قالت لي ابنتي أنها تتمنى أن تنجب طفلاً وتسميه ( نوح ) ، فسألت وإن كانت أنثى ؟ أجابت أنها لا تتمنى أن تنجب أنثى ، فالإناث غير مرغوب بهن في مجتمعاتنا ، ولا تريد لابنتها أن تعيش حياة كحياة الفتيات في مجتمعنا .

صعقت لهذه الفكرة التي رسخت في عقل طفلة ما زالت في الرابعة عشر من عمرها .. دخلنا في نقاش مطول عن أهمية المرأة في المجتمع وجذور ذلك عبر التاريخ وطبعاً في الإسلام . كيف لطفلتي الصغيرة أن تشعر بالنقص لكونها أنثى ..

تذكرت ما كنت قرأته يوماً للكاتب السوري ( محمد الماغوط ) الذي كتب منذ عقود " سأنجب طفلاً أسميه آدم " وأقتبس هنا مما قال الماغوط " .... ، أخاف أن يكون اسمه جواز سفره.أريده آدم مسلم مسيحي، أريده أن لا يعرف من الدين إلا أنه لله، وأريد أن يعرف أن وطنـه للجميــع، سأعلمـه أن الدين ما وقـر في قلبه وصدّقه وعمله ، وليس اسمه ، سأعلمه أن العروبة وهم، وأن الإنسانية هي الأهم، سأعلمه أن الجوع كافر والجهل كافر والظلم كافر أيضاً.

سأعلمه أن الله في القلوب قبل المساجد والكنائس، وأن الله محبة ليس مخافة ، سأعلمه ما نسي أهلنا أن يعلمونا سأعلمه أن ما ينقصنا هو ما عندنا، وأن ما عندنا هو الذي ينقصنا، سأعلمه أنني بدأت حديثي بأنني سأنجبه ذكرا لأن الأنثى ما زالت توأد، وأن الخلل باقٍ في “المجتمع العربي”. .. "

ما قاله الماغوط منذ زمن .. وما قالته ابنتي حديثاً يصب في ذات السياق .. لا أعتقد أن الوضع الذي قصده الماغوط في حينه ، هو نفس واقع الحال الآن . لقد تغيرت الأمور كثيراً . فما الذي دفع طفلة على تشكيل هذا التصور السلبي عن حياة الإناث في مجتمعنا ، ويصل بها الأمر إلى عدم تمني إنجاب طفلة ؟؟

إن الحالة العامة التي شهدها المجتمع الفلسطيني وما زال ، والناتجة عن جريمة مقتل ( إسراء غريّب ) ومتابعة مختلف فئات الشعب لها بكل تفاصيلها الدقيقة ، وتصدرها للأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي ، ساعدت في رسم هذه الصورة .. وكأن كل إناث المجتمع باتت مهددة بالقتل على أيدي عائلاتهن .

لن أغرد خارج السرب في هذه القضية ، ولن أعارض من أجج الرأي العام لمعرفة تفاصيل هذه القضية وحل لغزها ، وكشف المسؤول الحقيقي عن هذه الجريمة . ولكنني سأختلف مع كل من يحاول توجيه دوافع هذه الجريمة إلى مسألة ( الشرف ) ، وأن المستهدف هو الأنثى ، أنا لا أرى هذا فعلاً هو الصواب ، الأنثى في مجتمعنا الفلسطيني ليست مستهدفة ولا مستضعفة ، كما أنني أرفض وبشدة تعميم هذه الحادثة وكأنها نهج وعادة وسمة من سمات مجتمعنا . هذه جريمة جنائية فيها جانٍ ومجني عليه .. ولكون الضحية أنثى لا يعطينا الحق في أن نبدأ بالحكم المسبق أن السبب هو الشرف ، نحن من صنفنا هذه الجريمة ، وروجنا لذلك وعممنا الجرم ، وكما يقال في لغة القانون : المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، نحن حكمنا أن الجريمة هي بدافع الشرف حتى يثبت العكس .. وبدأنا بالمناداة بحماية المرأة من (العاهات والتقاليد الجاهلية) ، وانطلقنا في الحديث عن حرية المرأة وحقوقها .. وكأن مجتمعنا هو الغاب بذاته ، وكأن واقع عقولنا وعقلياتنا متحجر .

الميول الإجرامية ليست مرتبطة بجنس .. هناك المرأة التي قُتلت على يد أفراد عائلتها ، وهناك الطفل الذي قُتل على يد زوجة أبيه ... الجريمة واحدة بغض النظر عن مرتكبها .

هذا ظلم كبير وإجحاف بحق مجتمعنا ، وصورة مشوهة لواقع المرأة الفلسطينية بشكل عام ، أعيش في هذا المجتمع ، وفي بيئة ... قُراه ومدنه على حد سواء ، ولا أجد ما يدل على تخلف في النظرة للمرأة الفلسطينية . لا شك أن هناك الرغبة في المزيد من التعديلات على بعض القوانين الخاصة بالمرأة ، والتي من شأنها أن ترتقي بهذا المجتمع ، ولكن الخطاب السلبي الذي انتشر مؤخراً وصوّرنا على أننا مجتمع جاهلي في تعامله مع المرأة وأن المرأة هي الضحية هو أمر غاية في الخطورة .

المرأة الفلسطينية شريكة الرجل في النضال في مختلف مراحل القضية الفلسطينية ، ولا وجود لأي قانون يمنع المرأة الفلسطينية من الترشح للمجالس المحلية والبلدية ، أو المجلس التشريعي أو الرئاسة ، أو يحرمها من تقلد أي حقيبة وزارية ، قانون العمل والعمال المعمول به في فلسطين أنصف في بنوده المرأة فيما يتعلق بموضوع إجازات الأمومة وسنة الحضانة ، لا أعتقد أن الأنثى تتقدم لشغل بعض الوظائف ويتم استبعادها لكونها أنثى ، بل على العكس سمعت مؤخراً انتقادات من بعض الأشخاص عند رؤية عناصر شرطة نسائية ضمن شرطة السير في الشوارع ( أليست هذه مساواة )

إقرار قانون الخلع هو أيضاً انجاز يحسب لوضع المرأة ، والتعديل الذي يعطي الحق للأم باستصدار شهادات الميلاد وجوازات السفر وفتح الحسابات البنكية لأبنائها هو خطوة أخرى .

تشكل المرأة نسبة لا بأس بها من الموظفين في كافات القطاعات ( الحكومية والخاصة ) على حد سواء ، نسبة الإناث في الجامعات تزيد عن نسبة الذكور في بعض التخصصات .

وإذا نظرنا إلى واقع الحياة الاجتماعية للمرأة ، لنكن منصفين بعض الشيء دون التحامل وتعظيم الأمور ، المرأة في مجتمعي تذهب لحضور الحفلات الموسيقية ، وإلى الكافيهات والمطاعم ، والرحلات داخل وخارج البلد ، لها زملاء على مقاعد الدراسة وفي العمل وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ، أصبح الارتباط بشريك الحياة بغير الطرق التقليدية أمراً دارجاً ومقبولاً . الإناث في مجتمعي تخرج للدراسة في الدول العربية والأوروبية ، وتكمل تعليمها الجامعي ، وتكمل دراساتها العليا ، وتبدع في سوق العمل وتحصد الجوائز في مجالات مختلفة .

لا ننكر وجود تجاوزات ونظرات سلبية للإناث من بعض العقليات التي مازالت فيها بعض الرواسب من التعنت والتصلب ويمكن التخلف ، ولكن هذه النظرات هي محدودة لا يمكن فرضها كسمة للمجتمع الفلسطيني . ولكن هذه التجاوزات موجودة في مختلف المجتمعات ، وفي أكثرها وصفاً بالتحضر والحريات .

أنا مع الجميع في مطالبه بالتطوير على القوانين العامة في البلد ، دون التمييز في المطالبة بين ذكر أو أنثى لأن القوانين تفرض على الجميع . فمن المفروض أن يكون الجميع سواء أمام القضاء والقانون ، وإن مطالبتنا بقوانين خاصة للمرأة هو بحد ذاته اعتراف بالتمييز بين الجنسين . لا يفترض أن يكون هناك فصل في القوانين .

قد يكون هناك بعض القوانين التي تحتاجها ( المرأة تحديداً ) والتي أعتبرها إنسانية أكثر ، وهي القوانين التي تكفل للمرأة حق الحصول على راتب أو مخصص مالي من الحكومة في حال (وفاة الزوج ) إذا لم تكن سيدة عاملة ، لتضمن مصدر إنفاق لنفسها ولأطفالها في حال وجود أطفال ، وتعديل القانون الخاص بالنفقة على القصر في حالات الطلاق ، لأن المبالغ المنصوص عليها في هذا القانون لا تكاد تفي بالحد الأدنى من الحاجات الأساسية للقاصر .

فمسألة الإنفاق هي الأساس في شعور المرأة بالضعف والحاجة للآخرين ، وهي التي قد تؤدي في معظم الحالات لاستغلال حاجتها المالية ، لفرض الرأي عليها والتحكم بها وبحياتها . فإذا استقلت مالياً ، وأمنت متطلبات حياتها ستزيد قوتها وقدرتها على المواجهة وفرض الوجود وتحقيق الذات .

الأنثى ليست كائناً حياً ناقصاً ، هي نصف المجتمع منذ بدء الخلق ( آدم ، حواء ) ، أمرت بما أمر به الرجل ، سواء بالتقيد أو التجنب ، خوطبت كما خوطب الرجل وإن كان تم انتقاص بعض الأمور منها فهي لحكمة تم توضيحها بشكل كبير ومباشر في الدين . لعدم ترك المجال لأهواء البشر في تفسيرها ،( نصيبها من الميراث ، التعدد وضوابطه ) . الأنثى ليست عبئاً وهماً للمات ، وليست عاراً وليست ناقصة عقل ودين ( بالمعنى المشوه لدى البعض ) . الأنثى أم وأخت وزوجة وابنة ، بدعائها ورضاها وإنصافها تنجو وبظلمها وقهرها واستضعافها ستهلك .

وإن كان هناك بعض الرواسب في الأذهان فيها نظرة غير سوية للمرأة ، وما يجب أن يكون وضعها في المجتمع ، فإن رهاننا ليس على تغيير هذه العقول ، وإنما على بناء أجيال جديدة تخلو كلياً من هذه الأفكار ، أجيال تنظر للمرأة كفرد مهم واجب الاحترام والتقدير ، كعنصر أساسي لا يمكن تجاهله أو تهميشه ، أن ينظر للمرأة كما ينبغي أن ينظر لها ، النصف الآخر للمجتمع ، والمكمل له . لذلك علينا أن نكون موضوعيين أكثر في تناول القضايا الحساسة والتي تؤثر على تفكير أبنائنا ، وأن نتعامل بحذر أكثر مع القضايا التي نحولها إلى قضايا رأي عام ، وأن نتحرى الدقة فيما ننشر ونتداول ونردد ، أن نفهم قبل أن نحكم .

قال محمد الماغوط : " سأنجب طفلاً أسميه آدم " . وكانت من أسبابه في ذلك عدم ثقته في المجتمع في إنصاف الأنثى . وأنا أقول لابنتي : " أنجبي طفلة وأسميها حواء . " فثقتي كبيرة في مجتمعي وفي أجيالكم القادمة .