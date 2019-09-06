البرغوثي يوضح لمسؤول العلاقات الدولية في الحزب الحاكم في السويد مخاطر نظام الأبرتهايد الإسرائيلي

وطن: التقى مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مع مسؤول العلاقات الدولية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد والوفد المرافق له، وشرح البرغوثي للوفد الزائر مخاطر استمرار الاحتلال و نظام الأبرتهايد الإسرائيلي و مغزى السياسات الإسرائيلية الموجهة لتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية حرة وذات سيادة.

و أكد البرغوثي وحدة الموقف الفلسطيني ضد ما يسمى " بصفقة القرن" الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية و إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة كفاحه من أجل الحرية والعودة والإستقلال.

وشرح البرغوثي للوفد الزائر الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة و الناجم عن استمرار الحصار الإسرائيلي و أهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة ذلك على أسس ديمقراطية.

وأكد الجانب السويدي اعتراضه على "صفقة القرن" و دعمه للشعب الفلسطيني في نضاله لنيل الحرية الكاملة .

وناقش الطرفان العلاقات الأخوية بين المبادرة الوطنية والحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي.

وأشار البرغوثي إلى التقدير و العرفان الفلسطيني للسويد على مواقفها المبدئية الداعمة لحقوق الإنسان، و اعترافها بدولة فلسطين، و صمودها في وجه الضغوط الإسرائيلية.