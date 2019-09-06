لبناني يضرم بنفسه النار احتجاجا على مماطلة المحكمة

وطن: أضرم مواطن لبناني النار في جسده، الجمعة، أمام محكمة في العاصمة بيروت، احتجاجا على مماطلتها في النظر بدعوى قضائية.

وأفادت وكالة الأنباء المحلية أن "جورج.خ" (مواليد عام 1955 في بيروت)، سكب مادة البنزين على نفسه، وأضرم النار أمام نقطة تفتيش أمنية، عند مدخل قصر عدل بيروت.

وأضاف أن الرجل كان يحتج على عدم البت بدعوى عالقة لدى المحكمة.

وسارع عناصر الدرك "الشرطة" إلى إطفاء النار التي اندلعت بجسمه، قبل أن يغيب عن الوعي ويقع أرضا، قبل نقله إلى مستشفى "الجعيتاوي" لتلقي العلاج.

وطلب المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي "رجا حاموش"، من قوى الأمن الداخلي المباشرة بالتحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وأفاد شهود عيان أن "جورج خ." كان يردد كلاما غير مفهوم، قبل خطوته، باستثناء جملة "أعطوني الدواء".