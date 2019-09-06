عون يحذر دولة الاحتلال من تبعات أي عدوان على لبنان

وطن: حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة من أن "إسرائيل" ستتحمل نتائج أي عدوان على بلاده، وذلك بعد أيام من مواجهة على الحدود الفلسطينية اللبنانية.

ونقل مكتب عون عنه القول خلال اجتماع مع منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان: "أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس، تتحمل إسرائيل كل ما يترتب عنه من نتائج".

وأكد أن لبنان ملتزم بقرار الأمم المتحدو 1701، مضيفا أن الطرف الوحيد الذي يجب أن يسأل حول الخروق اليومية للقرار الأممي هو "إسرائيل".

والأحد الماضي، أعلن "حزب الله" المدعوم من إيران، أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم قرب الحدود، وقتلوا وجرحوا من فيها، فيما رد جيش الاحتلال بعشرات القذائف المدفعية استهدفت جنوبي لبنان.

ومنذ 25 أب /أغسطس الماضي، يشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة، مع سقوط طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية، تلاها باليوم اللاحق، عدوان إسرائيلي استهدف مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، بمنطقة قوسيا بقضاء زحلة في البقاع.