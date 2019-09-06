حماس تعلّق على قرار محكمة أوروبية بإلغاء إدراجها على قوائم "الإرهاب"

وطن: علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، على قرار محكمة أوروبية قضت لصالحها وكتائب القسام، بما يتعلق بوضعها على قائمة "الإرهاب".

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم اليوم الجمعة، وصل وطن: إن القرار هو خطوة في اتجاه الصحيح ويجب أن يرفع اسم الحركة من هذه القائمة الظالمة.

وأضاف: "مقاومتنا مشروعة حسب كل الأعراف والقوانين التي تعتمدها المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن تصنيف حركة حماس أو حركة مقاومة فلسطينية كحركة إرهابية، هو ظلم لشعبنا ونضاله العادل ضد الاحتلال.

وقال قاسم: "الاحتلال هو من يجب أن يصنف في كل المنظمات والساحات الدولية كإرهاربي، فهو ارتكب كل أنواع الجرائم ضد الإنسانية، بدءا من احتلاله لفلسطين وطرد الشعب الفلسطيني منها، والمذابح التي نفذها ضد شعبنا، والحروب التي شنها عليه، واستمرار حصاره على قطاع غزة والضفة والقدس.

وشدّد على أن حماس وحركات المقاومة الفلسطينية يجب أن توضع في قائمة أشرف وأنبل حركات التحرر في العالم.

وأكد المتحدث باسم حماس، أن الحركة ستواصل ممارسة "حقنا في الدفاع عن شعبنا في وجه عدوان الاحتلال، ومقاومته حتى انتزاع حرية شعبنا، وحقه في إقامة دولته المستقلة".

وكان المحامي خالد الشولي قد صرح اليوم بأن "المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورج قضت لصالح حماس، في الجلسة العلنية التي عقدت في الرابع من أيلول الجاري، فيما يتعلق بقرارات ومراسيم تتعلق بإدراج حماس وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام على قوائم الإرهاب".