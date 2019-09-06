الحرس الثوري الإيراني: لا تفاوض مع امريكا

وطن: قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، إنه لا أحد في إيران سيتفاوض مع أمريكا.

وأضاف سلامي أن، "التفاوض هو هدف أمريكا ولا أحد في إيران يساعد العدو للوصول إلى أهدافه"، وأكد سلامي أنه "يستحيل حل المشاكل في إيران عن طريق العدو."

واعتبر سلامي أن "التعاون السياسي مع إيران بات وساما وأمنية لأمريكا، وكل أمنية ترامب إجراء مفاوضات لعدة دقائق مع أحد المسؤولين الإيرانيين".

تصريحات سلامي تأتي بعد تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر التي ألمح فيها إلى نية طهران التفاوض مع واشنطن.