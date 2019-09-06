استشهاد فتى في مسيرات العودة على حدود غزة

وطن: اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد فتى برصاص الاحتلال على قطاع غزة.

واكدت وزارة الصحة ان الشهيد هو علي سامي الاشقر 17 عاما من شمال قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة ان 23 مواطنا اصيبوا بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسيرات السلمية التي تقام ايام الجمعة من كل اسبوع شرق قطاع غزة تنديدا بالحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.

وذكر شهود عيان، ان جنود الاحتلال المتمركزين في الابراج العسكرية وخلف السواتر التربية اطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين، ما ادى الى اصابة مواطنين بالرصاص الحي وآخر بعيار "مطاطي"، والعشرات بالاختناق على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع.