الاحتلال نشر الباتريوت تأهبا لهجوم حزب الله

وطن: كشفت قناة إسرائيلية، عن تحركات رسمية جرت سابقا بشأن التصعيد مع حزب الله، موضحة أن جيش الاحتلال نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية "باتريوت"، خشية هجمات محتملة في حال نشوب حرب.

وأفادت "قناة 12" العبرية "بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشر الأربعاء الماضي، أنظمة دفاع جوي في مناطق عدة على الحدود مع لبنان وسوريا، بما في ذلك بطاريات "باتريوت".

وأوضحت أن الخطوة تأتي "رغم عودة الأوضاع للروتين الطبيعي في المنطقة".

ووفقا "للقناة 12"، فإن نشر بطاريات صواريخ "باتريوت" المضادة للصواريخ، يأتي على الرغم من قرار رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، بخفض حالة الاستنفار والتأهب التي فرضت على الجبهة الشمالية خلال الفترة الماضية.

ونشر جيش الاحتلال أنظمة دفاع جوي في مراكز عدة في الشمال، بما في ذلك منظومة "باتريوت" أمريكية الصنع".

ولفتت القناة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية التي تشير إلى أن "إيران وحزب الله سيحاولان اختراق الأجواء الإسرائيلية بواسطة طائرات مسيرة مفخخة ومسلحة".

وبحسب الموقع ذاته، فإن منظومة "باتريوت" قادرة على "التعامل مع الطائرات المسيرة الانتحارية والمفخخة التي قد ترسلها إيران أو "حزب الله".