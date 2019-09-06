البطش: أفشلنا مخطط الفوضى الإسرائيلي

وطن: قال خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، إن المقاومة الفلسطينية وأجهزة الأمن، أفشلت مخططاً للفوضى والفلتان الأمني في غزة.

وأضاف البطش خلال تصريحات له في جمعة "حماية الجبهة الداخلية" شرق مدينة غزة: أفشلنا المخطط الإسرائيلي بفضل المقاومة وأجهزة الأمن والعمل الدؤوب.

كما أكد على استمرار مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها، مضيفاً "الجماهير التي خرجت في المسيرات اليوم، تؤكد رفضها لأي محاولة للتخريب والفوضى والعبث بجبهتنا وساحتنا الداخلية في غزة".