استقالة وزيرة خارجية السويد

وطن: قالت وزيرة خارجية السويد مارغوت فالستروم، التي قادت سياسة بلادها الخارجية المناصرة لقضايا المرأة منذ توليها المنصب في عام 2014، إنها ستستقيل لقضاء وقت أطول مع عائلتها.

وفالستروم مناصرة قوية لحقوق الإنسان، وعملت في السابق ممثلة خاصة للأمم المتحدة في قضايا العنف الجنسي داخل مناطق الصراع، وتولت منصب مفوضة الاتحاد الأوروبي لفترتين. وقد أثارت غضب إسرائيل والسعودية خلال عملها في الخارجية.

وقالت الوزيرة، في بيان، “قدمت كل ما لدي لجعل السويد آمنا يحظى بالاحترام على المستوى الدولي وبالتقدير كشريك”.

“حان الوقت لقضاء وقت أطول مع زوجي وأولادي وأحفادي”.

وفي عام 2015، استدعت السعودية سفيرها في ستوكهولم بعدما ألغت السويد اتفاقية تعاون دفاعية بشأن مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

واضطرت الوزيرة، في وقت سابق من العام الجاري، لإلغاء زيارة لإسرائيل بعد اعتراف الحكومة بدولة فلسطين. وسحبت إسرائيل أيضا سفيرها من ستوكهولم.

رويترز