الفصائل تحمل الاحتلال المسؤولية عن استهداف مسيرات العودة

رام الله - وطن: حملت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، جيش الاحتلال مسؤولية التصعيد في قطاع غزة، وقتله لطفلين من المتظاهرين على الحدود في مسيرات العودة السلمية.

ونعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين شهداء الجمعة الـ 73 من مسيرات العودة الذين استشهدوا برصاص الاحتلال شرق غزة.

وقالت الحركة "يواصل العدو الصهيوني المجرم عدوانه على أبناء شعبنا المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، وقد أقدم اليوم في الجمعة الـ 73 من المسيرات الشعبية على استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي ما أدى لاستشهاد مواطنين ووقوع عدد من الإصابات".

وحملت الحركة "العدو كامل المسؤولية عن هذا الاعتداء والتغول على دماء الأبرياء "، مؤكدة "إن شعبنا سيواصل حقه في الدفاع عن نفسه وسيستمر في مسيراته ونضاله المشروع حتى تحقيق أهدافه كاملة بإذن الله."

‏‏كما اكدت حركة حماس أن تغول الاحتلال على دماء المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة، جريمة يتحمل الاحتلال كامل تداعياتها.

و قالت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم إن "تعمد الاحتلال استهداف المتظاهرين السلميين، يؤكد الطبيعة الدموية لقادة الاحتلال، الذي لم يتوقف إرهابهم منذ وصول العصابات الصهيونية لأرض فلسطين."

و أضاف قاسم قائلاً: "يجب أن يصنف الاحتلال كدولة ارهابية، وأن يلاحق قادته كمجرمي حرب".

و أشار قاسم الى أن "هذه الجرائم لن توقف نضال شعبنا لانتزاع حرية واسترداد أرضه ومقدساته، وممارسة حقه بالعيش الكريم بكسر الحصار عن نفسه."

كما حملت الجبهة الشعبية في بيان لها الاحتلال المسؤولية عن الاستهداف المتعمد للمدنيين العزل وخصوصا الاطفال اثناء مشاركتهم في مسيرات العودة.

وأدانت حركة فتح استمرار عمليات القتل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين بشكل سلمي في قطاع غزة، مطالبة برفع الحصار الظالم عن القطاع.

وطالبت في بيان لها مساء اليوم الجمعة، جميع الأطراف المشاركة في هذه المظاهرات السلمية، لعدم إعطاء قوات الاحتلال أية أعذار لقتل المزيد من الأطفال والنساء والأبرياء من أبناء شعبنا.

كما طالبت بالتوقف عن الاستهانة بحياة المواطنين من أبناء شعبنا، حفاظاً على أولوياتنا وأهداف معركتنا السياسية، بالحفاظ على القدس ومقدساتنا التي تنتهك يومياً سواءً في المسجد الأقصى المبارك أو المسجد الإبراهيمي في الخليل.