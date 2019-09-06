الجمعة القادمة في مسيرات العودة تحمل عنوان "فلتُشطب أوسلو من تاريخنا"

وطن: أعلنت الهيئة الوطنيّة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن الجمعة القادمة من المسيرات ستحمل عنوان "فلتُشطب أوسلو من تاريخنا"، رداً على مشاريع الإدارة الأمريكيّة التصفوية ورفضاً لمُخططات الاحتلال.

وأكّدت الهيئة الوطنية في بيانها الختامي لفعاليات الجمعة (73) بمُخيّم ملكة شرقي مدينة غزة، على استمرار مسيرات العودة، وكذلك تعزيز الحضور الجماهيري فيها، لافتةً إلى "تماسك وسلامة الجبهة الداخليّة بمُواجهة الاحتلال ومخططاته."

كما حذّرت الهيئة من استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي والاعتداء على الوقف المسيحي، داعيةً جماهير شعبنا في الضفة المُحتلّة للتصدي لمُحاولات الضم والتهويد لأرضنا من قِبل المستوطنين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بعد عصر الجمعة، خلال مشاركتهما في مسيرات العودة الكُبرى وكسر الحصار، واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 آذار/مارس 2018 حتى اليوم أكثر من (300) فلسطيني، فيما أصيب أكثر من (20) ألف بجروح مختلفة جراء استهداف قوات الاحتلال للمُتظاهرين السلميين.