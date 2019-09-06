النائب العام اكرم الخطيب لوطن: تم ارسال عينات اسراء غريب الى ادارة المختبرات والادلة الجرمية الاردنية

رام الله - وطن: اكد النائب العام المستشار اكرم الخطيب لوطن ان النيابة العامة ارسلت العينات المتعلقة بالمرحومة اسراء غريب الى ادارة المختبرات والادلة الجرمية التابعة لمديرية الامن العام في المملكة الاردنية الهاشمسة، كونهم يقدموا لنا المساعدة في مثل هذا النوع من الفحوصات لتعذر القيام بها في فلسطين، حيث تم ارسالها من خلال الطب الشرعي الفلسطيني.

ويعد مركز المختبرات والادلة الجرمية التابع لمديرية الامن العام الاردني، مركزا مختلفا ومستقلا عن المركز الوطني للطب الشرعي الاردني، وهو مركز اكثر تطورا من المركز الوطني للطب الشرعي الاردني.

ويأتي هذا التأكيد لنفي لما جرى تداوله في بعض وسائل الاعلام عن عدم تلقي المركز الوطني للطب الشرعي الاردني ايّة من التقارير الطبية المتعلقة بوفاة اسراء غريب .