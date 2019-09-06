صاروخان من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف

رام الله - وطن: قالت مصادر عبرية ان اصوات انفجارات سمعت الليلة بالقرب من مستوطنة سديروت قرب قطاع غزة.

وافادت وسائل اعلام عبرية ان صاروخا اطلق من قطاع غزة سقط في مستوطنة سديروت وصاروخ اخر سقط في منطقة شعار هانيغيف قرب سديروت.

ولفتت وسائل اعلام عبرية ان القبة الحديدية تصدت لصاروخ فوق شعار هانيغيف وتسبب ذلك في اندلاع حريق في احد الاحراش بسبب شظايا الصاروخ

وكانت وسائل اعلام عبرية افادت بدوي صافرات الانذار في مستوطنات غلاف غزة، لتعلن بعد ذلك سماع دوي انفجارات في مستوطنة سديروت.

واستشهد اليوم الجمعة طفلين من قطاع غزة برصاص الاحتلال، اثناء مشاركتهما في مسيرات العودة على حدود القطاع.