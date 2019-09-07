قصف اسرائيلي على غزة

رام الله - وطن: قصفت طائرات الاحتلال المسيرة، والمدفعية عدة اهداف فجر اليوم السبت في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية في قطاع غزة ان طائرة استطلاع تابعة للاحتلال استهدفت مرصدا للمقاومة شرق بيت حانون.

كما قصفت طائرة استطلاع مرصدا للمقاومة في بيت لاهيا.

واكدت المصادر ان مدفعية الاحتلال قصفت محيط موقع عسقلان شمال قطاع غزة، ونقطة للضبط الميداني شرق غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال ان طائرات ودبابة استهدفت عددا من الاهداف العسكرية التابعة لحركة حماس في شمال قطاع غزة ومن بينها مواقع ومراصد عسكرية وذلك ردا على اطلاق الق1ائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات.