تحديث| الاحتلال يستهدف قطاع غزة بقصفٍ جوي ومدفعي

غزة- وطن: استهدفت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، أرضا خالية شمال شرق بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة بقذائف المدفعية.

وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال استهدفت أرضا خالية في بلدة بيت حانون بقذيفة، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

هذا وماتزال اجواء مدينة غزة وشمال القطاع تشهد تحليقا مكثفا لطيران الاحتلال.

كما شنت طائرة إسرائيلية غارة جوية على موقع "للمقاومة" الفلسطينية شرق حي الشجاعية شرق غزة، فيما واصل الاحتلال إطلاق النار صوب أراضي الفلسطينيين قرب السلك الفاصل.

وكان قد زعم جيش الاحتلال مساء يوم أمس، سقوط خمسة صواريخ على مستوطنات "غلاف غزة"، سقط إحداها في مستوطنة "سديروت" وتسبب بحريق.