ارتفاع قتلى إعصار "دوريان" في جزر الباهاما إلى 43 شخصا

وطن: ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" في جزر الباهاما إلى 43 شخصا، بحسب تقارير وسائل إعلام.

ونقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية عن ممثل لرئيس وزراء جزر البهاما، هوبرت مينيس، قوله إن عدد ضحايا الإعصار وصل إلى 43 شخصا"، مشيرا إلى أن "العدد مرشح للزيادة بشكل كبير".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن 35 شخصا لقوا حتفهم في الإعصار بجزر أباكوس وثمانية ف جراند باهاما، وما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وذكر أن المركز الأمريكي الوطني لرصد الأعاصير أكد أنه على الرغم من التراجع التدريجي لقوة الإعصار، لكنه من المتوقع أن يحافظ على قوته خلال الأيام المقبلة.

وسبب الإعصار دوريان دمارا هائلا في جزر الباهاما وتأهب مسؤولو الإغاثة يوم الثلاثاء لأزمة إنسانية بدأ نطاقها يتكشف.

وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان ومباني مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب. واقتلعت الجدران أو الأسقف جزئيا في كثير من المباني التي لم تدمر بالكامل.